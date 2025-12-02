 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,73
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tikehau Capital souhaite unifier ses expertises immobilières
information fournie par AOF 02/12/2025 à 10:30

(AOF) - Tikehau Capital a dévoilé un projet de rapprochement de Sofidy, sa filiale dédiée à l’épargne immobilière et spécialiste reconnu des SCPI, au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d’actifs. L’objectif de cette opération est de réunir les expertises de deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un « ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographiques et plus diversifié ».

Le groupe de gestion d'actifs anticipe ainsi une reprise du marché immobilier, et, l'unification de ses plateformes présentes dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis devrait permettre d'accélérer le développement et d'étendre la présence internationale.

La future plateforme combinerait les forces des filiales de Tikehau Capital dédiées aux métiers de l'immobilier : investissement, gestion d'actifs, gestion de fonds, distribution et service client. Elle s'appuierait sur les savoir-faire conjugués des deux équipes, maximisant ainsi les synergies et les complémentarités au sein du Groupe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank