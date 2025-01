Tikehau Capital signe un accord pour l'acquisition de TTSP HWP

(AOF) - Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans TTSP HWP Planungsgesellschaft mbH, ,une société de conseil allemande de premier plan spécialisée dans l'ingénierie, la conception et la gestion de projets de centres de données complexes et de grande envergure. Cette acquisition, réalisée dans le cadre de la stratégie flagship de private equity de Tikehau Capital dédiée à la décarbonation, s'effectue auprès d’Adiuva Capital et Athanor Capital Partners.

La réalisation de cette transaction est conditionnée à la satisfaction des conditions suspensives usuelles.

Basée à Francfort, TTSP HWP a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros en 2024. L'entreprise est composée de plus de 100 employés et accompagne les principaux développeurs mondiaux. Fondé en 1991 en tant que cabinet d'architecture, TTSP HWP s'est recentré sur les centres de données depuis 2019, s'appuyant sur des relations industrielles solides pour atteindre un taux de croissance annuel moyen de 70% au cours des trois dernières années.

L'investissement de Tikehau Capital, réalisé par sa stratégie de private equity dédiée à la décarbonation, vise à accompagner la croissance de TTSP HWP en l'aidant à étendre son leadership en Allemagne à l'échelle paneuropéenne. Les associés gérants actuels, qui conservent une part significative dans l'entreprise, ont leur intention de réinvestir substantiellement et de rester activement impliqués, témoignant de leur engagement dans la prochaine phase de développement.

La stratégie de décarbonation de Tikehau Capital cible des entreprises engagées dans l'électrification, l'efficacité énergétique et des solutions à faible émission de carbone, dans le but de soutenir des acteurs de la chaine de valeurs dont les produits et services contribuent à la réduction de l'empreinte carbone de l'économie.