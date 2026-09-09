Tikehau Capital renforce son équipe de direction en Italie

(Zonebourse.com) - Tikehau Capital renforce son dispositif en Italie avec la nomination de Piero Migliorini à la tête du private equity dans le pays et de Martino Mauroner comme Co-Responsable de l'Italie aux côtés de Daniele Germano. Les deux nominations prendront effet le 1er octobre 2026.

Piero Migliorini rejoint Tikehau Capital en qualité de Responsable du private equity en Italie. Fort de près de vingt ans d'expérience, dont plus de quinze dans le capital-investissement, il était auparavant Managing Director chez Neuberger Berman et Partner chez Aurora Growth Capital, où il intervenait depuis 2017. Il a également occupé le poste d'Investment Manager au sein du Fondo Italiano d'Investimento.

Son arrivée doit notamment renforcer les capacités de Tikehau Capital auprès des PME et ETI italiennes, en matière d'investissement de croissance, de gestion de participations et de gouvernance.

Roberto Quagliuolo restera associé au Groupe et continuera de contribuer au suivi et au développement des sociétés italiennes détenues en portefeuille, parallèlement à de nouvelles fonctions exécutives au sein de ses entreprises familiales.

Tikehau Capital fait également évoluer la gouvernance de ses activités italiennes. Martino Mauroner, actuellement Responsable adjoint de la dette privée du Groupe et Responsable de cette activité en Italie, est nommé Co-Responsable du pays aux côtés de Daniele Germano, également Responsable des ventes pour l'Italie.

Martino Mauroner conservera ses responsabilités dans la dette privée en Italie et à l'international, tout en élargissant son périmètre à l'ensemble des activités de Tikehau Capital dans le pays.

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