Tikehau Capital-Remboursement anticipé des obligations 2,25% émises en 2019

Tikehau Capital TKOO.PA :
* A DÉCIDÉ DE PROCÉDER AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA TOTALITÉ DES OBLIGATIONS 2,25%, VENANT À ÉCHÉANCE LE 14 OCTOBRE 2026
* POUR LES OBLIGATIONS ÉMISES LE 14 OCTOBRE 2019 RESTANT EN CIRCULATION
* LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SERA EFFECTUÉ LE 7 AOÛT 2026
Texte original nBw3g1sQ7a Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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