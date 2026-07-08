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Tikehau Capital-Remboursement anticipé des obligations 2,25% émises en 2019
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 07:35

Tikehau Capital TKOO.PA :

* A DÉCIDÉ DE PROCÉDER AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA TOTALITÉ DES OBLIGATIONS 2,25%, VENANT À ÉCHÉANCE LE 14 OCTOBRE 2026

* POUR LES OBLIGATIONS ÉMISES LE 14 OCTOBRE 2019 RESTANT EN CIRCULATION

* LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SERA EFFECTUÉ LE 7 AOÛT 2026

Texte original nBw3g1sQ7a Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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