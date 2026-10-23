Tikehau Capital recule après un T3 qui remet en question ses objectifs

Tikehau Capital TKOO.PA chute en Bourse vendredi après avoir fait état la veille de résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre.
À Paris vers 08h12 GMT, l'action cède 4,84% à 15,74 euros.
Les actifs sous gestion du groupe à fin septembre s'élèvent à 51,7 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 54,6 milliards d'euros, selon un consensus Visible Alpha.
Le courtier Jefferies souligne que la collecte nette a été inférieure aux attentes, et estime que les conditions sont défavorables à la réalisation des objectifs annuels, compte tenu de la pression persistante sur les revenus du portefeuille d’investissement, en particulier sur les plus-values latentes.
Jeudi, le groupe a annoncé prévoir une collecte "plus dynamique" au quatrième trimestre, visant 1,5 à 2,0 milliards d'euros sur la période.
Le groupe a également annoncé prévoir que les encours atteindront entre 52,0 et 52,5 milliards d'euros au 31 décembre 2026.
(Rédigé par Etienne Breban et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer