Tikehau Capital privilégie la dette bancaire et les actions européennes

Les experts de la société de gestion Tikehau. (© Tickehau)

Les experts de la société de gestion anticipent une dégradation de la conjoncture dans les prochains mois. Ils favorisent des obligations privées européennes notées Investment Grade et des valeurs de croissance au bilan solide et pas trop chères.

Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés chez Tikehau Capital, évoque un changement durable de l'environnement économique, marqué par la "démondialisation", le recul du commerce international et le retour de l'inflation.

S'y ajoutent le vieillissement de la population et la hausse des prix de l'énergie qui augmentent les coûts de production à long terme.

Crédit plus cher

La remontée spectaculaire des taux d'intérêt depuis dix-huit mois a renchéri le coût du capital et rendu l'accès au financement plus difficile pour les entreprises et les ménages. Des fragilités sont apparues, d'abord dans les fonds de pension britanniques, puis dans les banques régionales aux Etats-Unis et dans l'immobilier commercial.

L'expert observe une dégradation des indices de «surprise économique» en Europe et en Chine et un recul des indicateurs avancés PMI manufacturiers qui augmentent le risque de récession. Les résultats des entreprises au premier trimestre ont surpris favorablement, mais les comptes du deuxième trimestre devraient être plus contrastés. Ainsi, la prévision du consensus des analystes d'une stabilité des profits cette année lui parait trop optimiste.

Prudent sur les actions

Le discours reste prudent sur les actions même si la "dislocation" des performances génère de nouvelles opportunités. Le responsable de la gestion obligataire, Laurent Calvet, privilégie les échéances