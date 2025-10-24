Tikehau Capital prévoit une collecte record d'au moins 7,2 milliards d'euros en 2025

(AOF) - Tikehau Capital anticipe un niveau de collecte record d'au moins 7,2 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2025. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs a collecté 1,2 milliard d'euros au troisième trimestre, portant le total depuis le début de l'année à 5,2 milliards d'euros. Sur la période de juillet à septembre, la décollecte se décompose en 715 millions d'euros pour le crédit, 322 millions d'euros pour le private equity, 103 millions d'euros pour les actifs réels et 88 millions d'euros pour Capital markets strategies.

Tikehau Capital affiche 51,1 milliards d'euros à fin septembre, en progression de 9%. Au 30 septembre 2025, la société disposait de 7 milliards d'euros de dry powder au niveau de ses fonds contre 7,8 milliards d'euros au 30 juin 2025.

Le groupe français a déployé 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre et 5,3 milliards d'euros sur 9 mois. Entre juillet et septembre, les stratégies de private equity ont déployé 1,3 milliard d'euros, représentant 53% des déploiements sur la période, et les stratégies de crédit, 1 milliard d'euros, soit 43% des déploiements.

Tikehau Capital a par ailleurs opéré pour 1,6 milliard d'euros de désinvestissements entre juillet et septembre et 3,1 milliard d'euros depuis le 1er janvier. Sur le troisième trimestre, 1 milliard de désinvestissements a été enregistré. Ils " ont principalement été portés par les stratégies de direct lending, corporate lending et tactical strategies, correspondant à des remboursements de prêts ", précise le gestionnaire d'actifs.

Le private equity opéré pour 519 millions d'euros de désinvestissements, dont Egis pour 495 millions d'euros, et les actifs réels, 120 millions d'euros.

Tikehau Capital prévoit de présenter une mise à jour de ses perspectives à moyen terme lors d'une revue stratégique qui aura lieu le 19 février 2026, date de l'annonce de ses résultats annuels 2025.

