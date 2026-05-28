Tikehau Capital nomme Guillaume Arnaud responsable de la France

(Zonebourse.com) - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce la nomination de Guillaume Arnaud en qualité de responsable de la France et directeur général délégué de Tikehau Investment Management.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Guillaume Arnaud aura pour mission d'accompagner le développement de la plateforme de gestion d'actifs du Groupe en France, d'en renforcer la dynamique commerciale et de favoriser une coordination accrue des équipes, afin de mieux servir les clients et partenaires de Tikehau Capital, institutionnels comme patrimoniaux.

Par cette nomination, Tikehau Capital réaffirme le rôle stratégique de la France, marché historique du groupe et moteur important de son développement.

Cette nomination s'inscrit dans le renforcement de la gouvernance, récemment marqué par la nomination de Jérôme Grumler en tant que directeur général délégué de Tikehau Investment Management, en charge de l'activité Immobilier du groupe.

Présent au sein du groupe depuis près de vingt ans, Guillaume Arnaud y a exercé plusieurs responsabilités de premier plan. Son parcours lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des métiers de la gestion d'actifs ainsi qu'une compréhension fine des marchés institutionnels et de la clientèle patrimoniale en France. Dans le contexte de l'intégration désormais effective de Sofidy au sein de Tikehau Investment Management, sa nomination s'inscrit dans une nouvelle étape du développement du groupe sur son marché domestique.

Guillaume Arnaud a rejoint Tikehau Capital en 2007, après plusieurs expériences professionnelles, notamment à la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne. Il a occupé des fonctions de direction générale chez Tikehau Investment Management de 2007 à 2018, avant d'être nommé, en 2019, président du directoire de Sofidy, dont l'activité a été intégralement intégrée à Tikehau IM à la fin du mois d'avril 2026.

Diplômé de l'École Polytechnique, de l'École nationale des Ponts et Chaussées et du Collège des Ingénieurs, Guillaume dispose d'une solide expérience dans les secteurs de la finance et de l'investissement.

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