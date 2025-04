Tikehau Capital: nomination d'un directeur général adjoint information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a annoncé mercredi soir la nomination de Maxime Laurent-Bellue en tant que directeur général adjoint alors que le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs veut entrer dans une nouvelle phase de croissance et de développement international.



Agé de 40 ans et entré chez Tikehau en 2007, Maxime Laurent-Bellue a joué un rôle clé dans la construction de l'un des piliers stratégiques du groupe, à savoir le crédit.



Grâce à des investissements majeurs et des levées de fonds réussies, la plateforme de crédit de Tikehau représente désormais un moteur essentiel de développement, avec plus de 23 milliards d'euros d'actifs sous gestion.



Tikehau souligne que la nomination de ce cadre maison, présent depuis les débuts de l'entreprise, reflète sa confiance dans la nouvelle génération de dirigeants ainsi que son engagement à faire grandir les talents en interne.



Basé à Paris, Maxime Laurent-Bellue continuera de superviser la division de crédit en tant que coresponsable aux côtés de Cécile Mayer Lévi.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL 17,900 EUR Euronext Paris +4,68%