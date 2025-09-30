 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tikehau Capital : Martino Mauroner nommé responsable adjoint de la dette privée
30/09/2025

(AOF) - Tikehau Capital annonce la nomination de Martino Mauroner en tant que responsable adjoint de la dette privée, à compter du 1er octobre 2025. Il conservera par ailleurs ses responsabilités de responsable de la dette privée pour l’Italie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera les équipes de dette privée en Allemagne et en Espagne, en collaboration avec les responsables des pays, et coordonnera le processus de co-investissement pour le crédit. Il rejoindra également le Senior Debt Investment Committee, tout en conservant son rôle au sein du comité de direct lending.

Il continuera de reporter à Cécile Mayer Lévi et Maxime-Laurent Bellue, coresponsables du crédit.

"En renforçant l'internationalisation de son équipe de gestion de la dette privée, le Groupe vise à optimiser sa capacité à accompagner ses clients et partenaires sur les principaux marchés européens", précise Tikehau dans un communiqué.

