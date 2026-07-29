Tikehau Capital-Le RNPG double au S1, €53,5 mds d'actifs sous gestions

Tikehau Capital TKOO.PA a fait état mercredi d'un doublement sur un an de son résultat net, part du groupe, à 165 millions d'euros sur le premier semestre de son exercice, et a affiché une forte progression de la profitabilité de l’activité de gestion d’actifs.

Sur les six premiers mois de l'année, cette division a généré un résultat opérationnel de 78 millions d'euros, en progression de 22% sur un an. La marge atteint 39%.

Le Core FRE du gestionnaire d'actifs alternatifs affiche une croissance de 32%, à 80 millions d'euros avec une marge à 42%.

Les actifs sous gestions atteignent 53,5 milliards d'euros, en hausse de 5% sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)