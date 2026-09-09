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Tikehau Capital étoffe son équipe en Italie
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 09:15
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Tikehau Capital fait part de la nomination de Piero Migliorini en tant que responsable du private equity en Italie et de Martino Mauroner en tant que co-responsable de l'Italie aux côtés de Daniele Germano, à compter du 1er octobre 2026.

"Ces nominations confirment l'ancrage de Tikehau Capital sur le marché italien et renforcent les capacités d'accompagnement du groupe vis-à-vis des entrepreneurs, des sociétés en portefeuille et des investisseurs en private equity et en dette privée", explique le gestionnaire français d'actifs alternatifs.

Piero Migliorini cumule près de 20 ans d'expérience, dont plus de 15 ans en private equity. Il était précédemment managing director chez Neuberger Berman et partner chez Aurora Growth Capital, où il faisait partie de l'équipe d'investissement depuis 2017.

Roberto Quagliuolo reste étroitement associé au groupe et continuera d'apporter son expérience au suivi et au développement des sociétés du portefeuille de private equity de Tikehau Capital en Italie, tout en prenant un rôle exécutif au sein de ses entreprises familiales.

Martino Mauroner est actuellement responsable adjoint de l'activité de dette privée de Tikehau Capital et responsable de la dette privée dans le pays. Dans ses nouvelles fonctions, il conserve le pilotage des activités de dette privée en Italie et à l'international, tout en prenant des responsabilités élargies sur l'ensemble des activités du groupe dans le pays.

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TIKEHAU CAPITAL
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