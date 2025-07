Tikehau Capital: Esta Investments dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital indique que Esta Investments, véhicule d'investissement contrôlé par le fonds souverain singapourien Temasek, l'a informé avoir franchi à la hausse le seuil de 5% de son capital et de ses droits de vote.



Ce franchissement résulte d'un échange d'actions Tikehau Capital Advisors contre des actions Tikehau Capital réalisé entre Esta Investments et Tikehau Capital Advisors, actionnaire de contrôle de Tikehau Capital, conformément à leurs accords de 2016.



D'après les informations reçues par Tikehau Capital, Esta Investments détient, à la suite de ce franchissement, une participation représentant 5,46% du capital et des droits de vote du groupe français de gestion d'actifs alternatifs.





