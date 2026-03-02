Tikehau Capital entre dans le MSCI World Small Cap
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:28
Cet indice de référence, qui regroupe 3 811 sociétés small cap issues de 23 pays développés, représente environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque marché et constitue un baromètre clé pour les investisseurs internationaux en quête de valeurs à fort potentiel de croissance.Pour Tikehau Capital, cette entrée vient saluer une trajectoire de croissance jugée robuste et la solidité de ses fondamentaux. Elle devrait renforcer sa visibilité auprès des investisseurs mondiaux, soutenir la liquidité du titre et contribuer à l'élargissement de sa base d'actionnaires.
Valeurs associées
|18,9000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
