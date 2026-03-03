 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tikehau Capital entre dans le MSCI World Small Cap
information fournie par AOF 03/03/2026 à 11:04

(AOF) - Le gestionnaire d'actifs indique avoir intégrer l'indice MSCI World Small Cap depuis la clôture des marchés du 27 février 2026, à l'issue de la dernière révision trimestrielle des indices MSCI. Cet indice de référence, qui regroupe 3 811 sociétés small cap issues de 23 pays développés, représente environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque marché et constitue un baromètre clé pour les investisseurs internationaux en quête de valeurs à fort potentiel de croissance.

Pour Tikehau Capital, cette entrée vient saluer une trajectoire de croissance jugée robuste et la solidité de ses fondamentaux. Elle devrait renforcer sa visibilité auprès des investisseurs mondiaux, soutenir la liquidité du titre et contribuer à l'élargissement de sa base d'actionnaires.

Small et Mid Caps
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank