Tikehau Capital: collecte nette record en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a dévoilé jeudi des résultats annuels 2024 faisant apparaître une accélération de ses performances au second semestre.



Sa collecte nette a atteint un plus haut historique l'an dernier, à sept milliards d'euros, atteignant un record pour la troisième année consécutive.



'Ce succès reflète les performances et la pertinence de notre offre de

produits, qui continue d'évoluer en fonction des besoins de nos clients', expliquent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, les co-fondateurs du groupe.



Sur le quatrième trimestre, Tikehau Capital dit avoir enregistré une collecte nette de 2,3 milliards d'euros soit une progression de 28% sur 12 mois, dépassant ainsi son objectif de croissance de 10%.



Dans un communiqué, le groupe fait état d'une accélération de la génération de résultat opérationnel au second semestre 2024



Les commissions de gestion et autres revenus ont progressé de 8% sur 12 mois atteignant, à 337 millions d'euros, avec une accélération au second semestre 2024.



Les revenus issus de son portefeuille d'investissements ont progressé de 16% sur 12 mois, atteignant 207 millions d'euros en 2024 portés par une dynamique solide au second semestre.



Le résultat net avant impôt affiche une croissance de 9% sur 12 mois, à 155,8 millions d'euros.



Suite à ces performances, Tikehau compte proposer à ses actionnaires un dividende de 0,80 euro par action, en hausse de 7% par rapport à 2023.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action grimpait de plus de 5% jeudi matin dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL 22,75 EUR Euronext Paris +6,31%