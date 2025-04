Tikehau Capital affiche 1,64 milliard d’euros de collecte au premier trimestre

(AOF) - Tikehau Capital a enregistré au premier trimestre une collecte de 1,64 milliard d’euros, en progression de 11% sur un an. Le gestionnaire d'actifs alternatifs a attiré 1,14 milliard d’euros d’argent frais dans le crédit, 208 millions d’euros dans les actifs réels, 171 millions d’euros dans les capital markets strategies et 120 millions d’euros dans le private equity. La collecte nette sur les douze derniers mois s’élève à 7,2 milliards d’euros.

75% de la collecte provient d'investisseurs tiers levée auprès de clients internationaux et 38% auprès de clients privés au cours de ce trimestre. Les encours de l'activité de gestion d'actifs ont augmenté de 12% à 49,6 milliards d'euros et les actifs sous gestion du groupe ont progressé de 14% à 50,6 milliards d'euros au 31 mars 2025.

1,8 milliard d'euros de déploiements

1,8 milliard d'euros ont été déployés contre 0,9 milliard d'euros au premier trimestre 2024. Les stratégies de crédit de Tikehau Capital ont déployé 1,3 milliard d'euros, représentant 71% des déploiements du premier trimestre, portés par les stratégies de direct lending et la plateforme de CLO du Groupe en Europe et aux Etats-Unis. 321 millions d'euros ont été déployés dans le private equity et 191 millions d'euros dans les actifs réels.

La " dynamique de déploiement soutenue " reflète " une forte activité internationale, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Nord ", a précisé le gestionnaire d'actifs alternatifs.

0,7 milliard d'euros ont été désinvestis contre 0,3 milliard d'euros au premier trimestre 2024). Au premier trimestre 2025, les stratégies de crédit ont représenté 90% du total des désinvestissements, suivies par les stratégies d'actifs réels pour 9% et le private equity pour 1%.

6,4 milliards d'euros de dry powder

Au 31 mars 2025, Tikehau Capital disposait d'un niveau de dry powder de 6,4 milliards d'euros contre 7 milliards d'euros au 31 décembre 2024.

" Tikehau Capital s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2026, qui continuent de façonner sa vision stratégique " souligne le gestionnaire d'actifs dans ses perspectives. A cet horizon, il cible 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 250 millions d'euros de fee related earnings et 500 millions d'euros de résultat net.

" Bien que ces objectifs restent au cœur de sa quête d'excellence, ils ne sont que des étapes dans sa trajectoire de croissance à long terme, et leur réalisation dépendra naturellement de l'évolution du contexte économique et géopolitique " a souligné Tikehau Capital.