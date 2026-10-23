Tikehau Capital : activité solide à fin septembre 2026

(Zonebourse.com) - Tikehau Capital a publié ses indicateurs d'activité au 30 septembre 2026. Porté par la sélectivité de ses déploiements, la qualité de ses désinvestissements et des distributions records au 3e trimestre, le groupe confirme sa dynamique opérationnelle et anticipe une hausse marquée de la collecte et des opérations d'ici la fin de l'année.

Une dynamique d'encours portée par les commissions de gestion

Au 30 septembre 2026, l'encours total du groupe atteint 51,7 milliards d'euros, affichant une progression de 3% sur 12 mois à périmètre constant. Cette croissance est tirée par la progression des encours générant des commissions de gestion, qui s'établissent à 42,5 MdsEUR, en hausse de 6% sur 12 mois à périmètre constant.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la collecte brute s'élève à 2,2 MdsEUR (dont 500 MEUR apportés au cours du 3e trimestre), traduisant une gestion rigoureuse de la collecte orientée vers la maximisation des Fee-Related Earnings (FRE). Parmi les faits marquants :

- Actifs réels : la collecte nette enregistre une hausse de 22% par rapport aux neuf premiers mois de 2025.

- Crédit secondaire : le troisième véhicule de la stratégie a concrétisé son premier closing, soutenu par l'engagement d'un investisseur institutionnel coréen.

Déploiements sélectifs et distributions record aux investisseurs

Fidèle à sa stratégie de discipline financière, Tikehau Capital a déployé 3,4 MdsEUR sur neuf mois en privilégiant les opportunités offrant le meilleur profil risque-rendement.

Parallèlement, les désinvestissements atteignent 1,9 MdEUR, marqués par :

- La cession de la participation dans Aubert & Duval ;

- La liquidation totale du troisième millésime de la stratégie de direct lending, qui solde son parcours sur un TRI net de 8,1% et génère 15 MEUR de revenus liés à la performance.

Cette capacité à concrétiser la valeur du portefeuille se traduit par une liquidité élevée rendue aux souscripteurs : 2,2 MdsEUR de distributions et retours de capital ont été réalisés sur neuf mois, dont 1,1 MdEUR sur le seul 3e trimestre (record trimestriel de l'année).

Un bilan solide et des ressources disponibles préservées

Le portefeuille d'investissements s'établit à 4 MdsEUR au 30 septembre 2026 (contre 4,4 MdsEUR au 31 décembre 2025). Ce rebalancement s'explique par 846 MEUR de retours de capital et de désinvestissements, incluant notamment la sortie du capital de Schroders avec un multiple brut de 1,65x.

Le groupe s'appuie sur une structure financière robuste, avec 1,5 MdEUR de ressources disponibles, garantissant la souplesse nécessaire pour soutenir ses projets stratégiques et saisir de nouvelles opportunités.

Perspectives : accélération de la collecte et des transactions d'ici fin 2026

Le 4e trimestre 2026 devrait marquer un changement de rythme à la hausse pour Tikehau Capital :

- Investissements et cessions : l'activité sera tirée par le private equity, avec la finalisation attendue de plus de 200 MEUR d'investissements et la conclusion de trois cessions déjà signées.

- Collecte nette : le groupe anticipe une accélération marquée avec 1,5 à 2 MdsEUR de collecte attendus sur les trois derniers mois de l'année, portés par des discussions avancées sur l'ensemble de ses classes d'actifs.

A l'issue de cet exercice, Tikehau Capital vise des encours totaux compris entre 52,0 et 52,5 MdsEUR au 31 décembre 2026.

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