Tikehau Capital: acquisition d'EYSA en Espagne information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce l'acquisition d'EYSA, une société espagnole des solutions de mobilité intelligente pour les zones urbaines et interurbaines, auprès de H.I.G. Capital, une société mondiale d'investissement alternatif.



La transaction s'inscrit dans sa stratégie qui vise à soutenir les entreprises contribuant à l'amélioration de l'efficacité énergétique, à l'électrification, au développement de solutions bas carbone ainsi qu'à l'adaptation au changement climatique.



L'équipe de direction d'EYSA continuera à piloter l'entreprise, avec le soutien stratégique et opérationnel de Tikehau. La réalisation de la transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles ainsi qu'aux conditions de clôture.





