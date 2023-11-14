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Tikehau annonce l'acquisition d'un portefeuille de supermarchés en Italie
information fournie par Reuters14/11/2023 à 11:35

14 novembre - TIKEHAU CAPITAL SC TKOO.PA :

* ANNONCE L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE DE SUPERMARCHÉS DANS LE CADRE D'UNE TRANSACTION DE CESSION-BAIL OFFMARKET DANS LE NORD-OUEST DE L'ITALIE POUR EUR 37 MLNS

* L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE COMPOSÉ DE CINQ BIENS IMMOBILIERS

* LA TRANSACTION, ÉVALUÉE À 37 MILLIONS D'EUROS, A ÉTÉ STRUCTURÉE SOUS LA FORME D'UNE VENTE ET D'UNE CESSION-BAIL AVEC L'OPÉRATEUR DE SUPERMARCHÉS UNICOOP TIRRENO

* LE NOUVEAU BAIL, D'UNE DURÉE DE 24 ANS, SERA DE TYPE « TRIPLE NET » ET AJUSTÉ EN FONCTION DE L'INFLATION

* TIKEHAU CAPITAL A ÉTÉ CONSEILLÉ PAR GREENBERG TRAURIG SANTA MARIA, PIROLA PENNUTO ZEI E ASSOCIATI, CBRE ET YARD REEAS

* UNICOOP TIRRENO CONTINUERA À GÉRER LES SUPERMARCHÉS SANS APPORTER DE CHANGEMENTS TANT COMMERCIALEMENT QUE SOCIALEMENT

Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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