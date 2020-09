Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany: LVMH espère un feu vert de la Commission européenne "bien avant le 24 novembre" Reuters • 18/09/2020 à 20:43









TIFFANY: LVMH ESPÈRE UN FEU VERT DE LA CE AVANT LE 24 NOVEMBRE PARIS (Reuters) - Le groupe LVMH a confirmé vendredi soir avoir notifié à la Commission européenne son projet d'acquisition du joaillier américain Tiffany, et espère obtenir le feu vert "bien avant" le 24 novembre. "LVMH confirme avoir reçu ce jour l'accord de la Commission européenne pour procéder à la notification officielle du projet d'acquisition de la société Tiffany", écrit le géant français du luxe dans un communiqué. "Conformément à ce qu'elle a toujours affirmé, la société LVMH a déposé son dossier immédiatement après l'obtention de ce feu vert." Le groupe de Bernard Arnault précise avoir reçu à ce stade huit des dix autorisations anti-trust requises et "escompte recevoir les autorisations des autorités de la concurrence de l'Union européenne et de Taiwan bien avant la date limite du 24 novembre 2020." Alors que le mariage semble mal engagé, Tiffany a porté plainte afin de contraindre LVMH à finaliser l'opération de rachat estimée à 16,2 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros) et réclame un verdict avant le 24 novembre, soit la date limite de finalisation de l'accord. (Henri-Pierre André)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.46% TIFFANY & CO NYSE +1.02%