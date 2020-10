Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany et LVMH proches d'un accord sur la diminution du prix-WSJ Reuters • 28/10/2020 à 16:49









28 octobre (Reuters) - Tiffany TIF.N et <LVMH LVMH.PA> sont proches d'un accord sur la diminution du prix que payerait le géant français du luxe pour mettre la main sur le joaillier américain et le ramener à 131,50 dollars par action, rapporte mercredi le Wall Street Journal. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -3.99% TIFFANY & CO NYSE +0.71%