THYSSENKRUPP VENDRA SES ASCENSEURS À DES FONDS, KONE HORS JEU FRANCFORT (Reuters) - Le groupe allemand Thyssenkrupp a annoncé lundi avoir présélectionné deux consortiums de fonds de capital-investissement en vue de la vente de ses activités d'ascenseurs, un revers pour l'industriel finlandais Kone, désormais exclu du processus. L'opération, qui pourrait être par son montant la plus importante sur le marché du capital-investissement depuis 13 ans, est désormais entrée dans sa dernière phase et pourrait être conclue la semaine prochaine à l'issue d'une réunion du conseil de surveillance de Thyssenkrupp. "Les offres sont élevées et illustrent l'intérêt suscité par les activités. Après une évaluation attentive sur la base d'une longue liste de critères, la société a décidé d'accorder la priorité à une poursuite des négociations avec deux consortiums d'investisseurs financiers", a déclaré dans un communiqué le groupe allemand, contraint à la restructuration par des difficultés financières. Le premier consortium retenu regroupe Blackstone, Carlyle et le Canadian Pension Plan Investment Board; le second est emmené par Advent et Cinven. Thyssenkrupp avait déclaré espérer conclure un accord sur la vente d'une majorité ou de la totalité du capital de la division d'ascenseurs sur la base d'un prix qui pourrait atteindre 16 milliards d'euros, sans exclure une introduction en Bourse. L'action du groupe allemand cédait 2,01% à Francfort à 15h00 GMT; au même moment à Helsinki, le titre Kone chutait de 6,36%. (Christoph Steitz, version française Marc Angrand)

