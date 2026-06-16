Thyssenkrupp va scinder sa division de négoce de matériaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le calendrier et la valorisation aux paragraphes 3 à 5)

Thyssenkrupp TKAG.DE prévoit de scinder sa division de négoce de matériaux, a annoncé mardi le conglomérat allemand, ce qui marque la cession de sa plus grande division en termes de chiffre d'affaires dans le cadre de la restructuration en cours du groupe.

Cette décision, déjà annoncée par Reuters , constitue la dernière étape en date de la transformation de la société en holding et fait suite à la cession des divisions hydrogène et maritime du groupe via des introductions en bourse.

Thyssenkrupp soumettra au vote de ses actionnaires, lors d’une assemblée générale extraordinaire le 7 août, la scission de 49 % de cette division – récemment rebaptisée tk accelis – dont la valeur d’entreprise a été estimée par les analystes de Jefferies à 3,6 milliards d’euros (4,2 milliards de dollars).

L'introduction en bourse de cette activité aurait alors lieu avant la fin de l'année, a indiqué Thyssenkrupp.

Miguel Lopez, directeur général de Thyssenkrupp, a déclaré que tk accelis, qui gère les chaînes d’approvisionnement en matériaux et l’entreposage, avait « réalisé des progrès impressionnants ces dernières années ». (1 dollar = 0,8616 euros)