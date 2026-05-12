thyssenkrupp tempère ses perspectives de ventes

(Zonebourse.com) - thyssenkrupp (-0,09% à 10,30 euros) recule à Francfort après l'annonce ce mardi d'une révision à la baisse de ses perspectives de revenus annuels, en parallèle de la publication de ses résultats contrastés du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026. Le groupe sidérurgique allemand anticipe désormais un recul de ses ventes pouvant aller jusqu'à 3%, ou une stabilité par rapport à l'exercice précédent. Précédemment, il s'attendait à une évolution comprise entre -2% et 1%.

"Nous restons seulement légèrement prudents concernant nos prévisions de chiffre d'affaires, notamment en raison de l'accentuation des incertitudes géopolitiques et de leurs impacts sur les marchés internationaux", explique Dr Axel Hamann, directeur financier de thyssenkrupp AG.

Les autres objectifs fixés sur cet exercice sont maintenus. Le groupe s'attend toujours à un EBIT ajusté compris entre 500 et 900 millions d'euros. Il prévoit toujours que le free cash flow avant fusions et acquisitions se situera entre - 600 et - 300 MEUR ; ce chiffre inclut les dépenses liées aux restructurations, en particulier chez Automotive Technology (équipementiers automobiles) et Steel Europe (acier). La perte nette est toujours comprise entre 400 et 800 MEUR. Elle comprend notamment la constitution de provisions pour restructuration chez Steel Europe .

Performance trimestrielle mitigée

Concernant sa performance trimestrielle, les prises de commandes du géant allemand du secteur de la sidérurgie se sont élevées à 10,6 MdsEUR, soit 2,6 MdsEUR de plus que l'année précédente à la même période.

A 8,4 MdsEUR, ses ventes sont légèrement en dessous du niveau d'il y a un an : 8,6 MdsEUR. Des baisses ont été observées en particulier dans le segment Steel Europe , en raison de prix plus bas, et de l'activité Automotive Technology , du fait d'une diminution des appels de commandes des clients. Les ventes ont chuté pour la division Decarbon Technologies (technologies de décarbonation), principalement à cause du recul de l'activité d'électrolyse de l'eau chez nucera et de l'ingénierie de nouvelles usines chimiques.

En revanche, les revenus du segment Materials Services ont progressé, notamment grâce à la distribution en Amérique du Nord et au commerce international. Marine Systems (systèmes navals) a également progressé grâce à l'avancement de ses projets.

Par ailleurs, l'EBIT ajusté s'est amélioré de 179 MEUR pour s'élever à 198 MEUR par rapport à l'an dernier. Pour Jefferies, "cet indicateur financier a dépassé de 50% le consensus des analystes qui tablait sur 132 MEUR". Cette évolution a été soutenue par les effets positifs du programme de performance APEX. Il s'agit d'un plan de performance interne lancé par thyssenkrupp pour redresser la rentabilité financière du groupe à court et moyen terme. Il repose sur trois axes majeurs : réduction des coûts fixes, optimisation des achats et efficacité opérationnelle (améliorer la productivité dans les usines).

"Bien que ses revenus soient restés inférieurs, Steel Europe a apporté la plus forte contribution aux résultats, principalement grâce à la baisse des coûts des matières premières et de l'énergie. De plus, le programme de restructuration a déjà eu un impact sur les charges de personnel. Materials Services (activité logistique et distribution) a également affiché une croissance significative de ses bénéfices, soutenue par des mesures de réduction des coûts, des programmes d'efficacité et des prix plus élevés. Automotive Technology a aussi bénéficié des mesures de restructuration. Chez Decarbon Technologies , des coûts supplémentaires liés aux projets d'électrolyse chez nucera ont entraîné des résultats en baisse et légèrement négatifs, partiellement compensés par un effet positif exceptionnel dans l'ingénierie d'usines chimiques. Chez Marine Systems , l'EBIT ajusté est resté en ligne avec la tendance positive des ventes", souligne thyssenkrupp

Le groupe sidérurgique allemand a essuyé une perte nette de 11 MEUR sur ce second trimestre alors qu'il affichait un an avant sur cette même période un bénéfice de 167 MEUR. "Ce changement par rapport à l'année précédente est principalement dû à l'absence du profit après impôts d'environ 270 MEUR issu de la vente de tk Electrical Steel India (ex-filiale indienne de thyssenkrupp spécialisée dans la fabrication d'acier électrique de haute qualité) lors du trimestre précédent", explique le groupe.

Le résultat net après déduction des intérêts minoritaires s'élève à 1 MEUR (contre 155 MEUR l'an dernier). Le bénéfice par action est nul (contre 0,25 EUR l'an dernier).

Le free cash flow avant fusions et acquisitions est négatif à 327 MEUR contre -569 MEUR l'année précédente.

thyssenkrupp nucera sous pression

Concernant thyssenkrupp nucera, l'activité de technologie d'électrolyse de thyssenkrupp, ses prises de commandes ont presque quadruplé sur ce second trimestre 2025/2026 pour atteindre 316 MEUR. Le carnet de commandes s'élève désormais à 732 MEUR. Cette performance a été soutenue par un projet majeur d'hydrogène en Espagne.

Le f ree cash flow s'est nettement amélioré, atteignant 9 MEUR contre -5 MEUR au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

En revanche, les ventes ont chuté de 777% à 50 MEUR. Cette forte baisse s'explique principalement par un impact ponctuel sur les revenus du segment gH2 (hydrogène vert), des coûts plus élevés liés aux projets en cours et la résiliation d'un contrat pour un projet pilote.

L'EBIT s'est élevé à -65 MEUR sur ce deuxième trimestre contre -4 MEUR un an avant.

Pour mwb research, ces résultats de thyssenkrupp nucera sont "faibles pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, marqués par une chute brutale du chiffre d'affaires". Ce recul s'explique principalement par la finalisation de grands projets d'hydrogène vert et par des effets exceptionnels plus importants que prévu.

L'analyste précise que "cette situation reflète un creux d'activité temporaire dû à un marché de l'hydrogène vert qui se développe encore lentement et à des prises de commandes passées (année précédente) qui étaient limitées". Les résultats ont également été pénalisés par la baisse des volumes et un effet de levier opérationnel négatif. mwb research reste à l'achat sur thyssenkrupp nucera avec un objectif de cours inchangé à 15 EUR.

Bien que ce deuxième trimestre soit difficile sur le plan comptable, le succès commercial en Espagne prouve que la technologie de nucera reste très demandée. Le marché semble miser sur le fait que le carnet de commandes actuel se transformera en rentabilité une fois la phase de transition passée. C'est pourquoi le titre de thyssenkrupp nucera progresse de 4,51% à 8,46 EUR ce mardi à la Bourse de Francfort.

Suite à la publication de ses résultats, thyssenkrupp nucera confirme ses prévisions pour l'exercice 2025/2026.

Les prises de commandes sont attendues entre 550 et 850 MEUR (contre 348 MEUR en 2024/2025). Le chiffre d'affaires consolidé est toujours anticipé entre 450 et 550 MEUR (contre 845 MEUR en 2024/2025). Le résultat d'exploitation est estimé entre -80 et -30 MEUR d'euros (contre 2 MEUR en 2024/2025).

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