Thyssenkrupp suspend les discussions avec l'Indien Jindal Steel sur la cession de sa branche acier (entreprise)

Le géant industriel allemand Thyssenkrupp a annoncé samedi la suspension des discussions concernant une éventuelle prise de participation dans sa branche acier par le sidérurgiste indien Jindal Steel, un nouveau tournant dans le processus de restructuration du groupe en crise.

( AFP / INA FASSBENDER )

Les deux parties ont estimé que les hypothèses initiales ayant sous-tendu une possible transaction avaient "sensiblement évolué" au cours des derniers mois,selon un communiqué.

Thyssenkrupp met notamment en avant les "progrès importants" réalisés dans la réorganisation de son activité sidérurgique.

En décembre, la branche acier de l'Allemand Thyssenkrupp et le syndicat IG Metall ont annoncé un accord consistant à supprimer ou externaliser 11.000 postes sur 27.000 d'ici 2030, sans recours aux licenciements économiques, et à réduire la production d'acier de 11,5 millions de tonnes à une fourchette de 8,7 à 9 millions.

Puis en février, Thyssenkrupp Steel a annoncé la cession de ses parts dans l'aciérie Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) à Duisbpurg, dans l'ouest de l'Allemagne, à son concurrent Salzgitter AG.

L'Europe a par ailleurs créé un environnement "nettement plus favorable" pour l'industrie de l'acier, avec des mesures de protection contre les surcapacités mondiales et le dumping, via un durcissement des quotas d'importation, ainsi qu'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM.)

"Les conditions pour assurer une poursuite rentable de Thyssenkrupp Steel n'ont jamais été aussi favorables depuis longtemps", a déclaré Miguel López, président du directoire de Thyssenkrupp, dans le communiqué.

Du côté indien, Narendra Misra, directeur des opérations européennes chez Jindal, a confirmé la pause des discussions et redit son intérêt pour une "production d'acier à faible émission de CO₂ en Europe".

Thyssenkrupp a par ailleurs réaffirmé son objectif de long terme d'"autonomiser" sa branche acier, avec une "éventuelle participation minoritaire" de la maison-mère, dans le cadre de sa stratégie de transformation globale visant à devenir une holding financière.

En septembre 2025, Jindal Steel avait déposé une offre d’achat pour la branche acier de Thyssenkrupp, alors que le groupe allemand était engagé dans un vaste plan de démantèlement visant à sortir de la crise structurelle de son activité sidérurgique.

Cette branche a aussi été convoitée par la holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky (EPCG), montée à 20% dans le capital en juillet 2024, avant la fin des discussions avec Thyssenkrupp actée en octobre 2025.