Football-Une équipe féminine nord-coréenne en visite en Corée du Sud pour un match rare

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par Heejin Kim

L'équipe féminine ‌nord-coréenne de football de Naegohyang affrontera les Sud-Coréennes de Suwon le 20 mai, ​a annoncé lundi le ministère sud-coréen de l’Unification, marquant ainsi la première visite d’athlètes nord-coréens en Corée du Sud depuis huit ans.

La Corée du Nord a ​transmis une liste de 27 joueuses et de 12 membres du staff qui se rendront en ​Corée du Sud pour la demi-finale ⁠de la Ligue des champions féminine d'Asie, a indiqué le ministère dans ‌un communiqué.

Cette visite exceptionnelle intervient alors que le président sud-coréen Lee Jae-myung cherche à améliorer les relations avec la Corée ​du Nord.

La dernière fois ‌que Pyongyang a envoyé des athlètes en Corée du ⁠Sud remonte à 2018, lorsque la Corée du Nord a participé aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, formant pour la première fois une équipe unifiée ⁠de hockey sur glace ‌avec la Corée du Sud.

Les relations se sont détériorées ces ⁠dernières années, la Corée du Nord déclarant que la Corée du ‌Sud était considérée comme le pays le plus hostile et assurant ⁠qu’elle ne chercherait plus à la réunification.

Le gouvernement sud-coréen ⁠jouera un rôle minime ‌lors du match du 20 mai prochain puisqu'il s'agit d'un match international ​entre clubs, et non d'une rencontre ‌intercoréenne, a déclaré un responsable du ministère de l'Unification aux journalistes. Les autorités de Séoul apporteront ​toutefois le soutien nécessaire aux athlètes pendant leur séjour, a précisé ce responsable.

La délégation nord-coréenne du Naegohyang arrivera en Corée du Sud le ⁠17 mai, selon le ministère.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera Melbourne City ou Tokyo Verdy en finale, qui se jouera également à Suwon, le 23 mai.

Si la Corée du Nord perd en demi-finale, les athlètes rentreront chez elles le lendemain, selon le ministère.

(Rédigé par Heejin Kim, version française Vincent Daheron, ​édité par Blandine Hénault)