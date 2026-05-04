Football-Une équipe féminine nord-coréenne en visite en Corée du Sud pour un match rare

Qualifications olympiques féminines de l'AFC - Japon contre Corée du Nord
par Heejin Kim
L'équipe féminine nord-coréenne de football de Naegohyang affrontera les Sud-Coréennes de Suwon le 20 mai, a annoncé lundi le ministère sud-coréen de l’Unification, marquant ainsi la première visite d’athlètes nord-coréens en Corée du Sud depuis huit ans.
La Corée du Nord a transmis une liste de 27 joueuses et de 12 membres du staff qui se rendront en Corée du Sud pour la demi-finale de la Ligue des champions féminine d'Asie, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Cette visite exceptionnelle intervient alors que le président sud-coréen Lee Jae-myung cherche à améliorer les relations avec la Corée du Nord.
La dernière fois que Pyongyang a envoyé des athlètes en Corée du Sud remonte à 2018, lorsque la Corée du Nord a participé aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, formant pour la première fois une équipe unifiée de hockey sur glace avec la Corée du Sud.
Les relations se sont détériorées ces dernières années, la Corée du Nord déclarant que la Corée du Sud était considérée comme le pays le plus hostile et assurant qu’elle ne chercherait plus à la réunification.
Le gouvernement sud-coréen jouera un rôle minime lors du match du 20 mai prochain puisqu'il s'agit d'un match international entre clubs, et non d'une rencontre intercoréenne, a déclaré un responsable du ministère de l'Unification aux journalistes. Les autorités de Séoul apporteront toutefois le soutien nécessaire aux athlètes pendant leur séjour, a précisé ce responsable.
La délégation nord-coréenne du Naegohyang arrivera en Corée du Sud le 17 mai, selon le ministère.
Le vainqueur de cette rencontre affrontera Melbourne City ou Tokyo Verdy en finale, qui se jouera également à Suwon, le 23 mai.
Si la Corée du Nord perd en demi-finale, les athlètes rentreront chez elles le lendemain, selon le ministère.
(Rédigé par Heejin Kim, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
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