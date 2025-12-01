Thyssenkrupp signe un accord de restructuration avec IG Metall
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 16:23
Présenté en novembre dernier, ce concept industriel prévoit essentiellement une réduction de la capacité de production liée au marché à un rythme de croisière de 8,7 à 9 millions de tonnes, en supprimant ou externalisant environ 11 000 emplois.
Le projet prévoit aussi des investissements, dont celui dans l'usine de réduction directe actuellement en construction sur le site de Duisbourg, thyssenkrupp Steel continuant de poursuivre l'objectif de production d'acier carboneutre à long terme.
'Le processus de restructuration sera désormais mis en oeuvre immédiatement afin d'augmenter les niveaux d'efficacité et d'atteindre plus rapidement de positions de coûts plus compétitives', indique le groupe industriel allemand.
Valeurs associées
|8,9800 EUR
|XETRA
|-4,57%
