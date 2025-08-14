Thyssenkrupp revoit à la baisse ses prévisions de ventes après un 3T décevant

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant industriel Thyssenkrupp a revu à la baisse jeudi ses prévisions de ventes à cause de la faible demande internationale et de prix bas, après avoir multiplié par cinq sa perte nette au troisième trimestre.

Sur son exercice décalé 2024/2025, le conglomérat de la Ruhr (ouest de l'Allemagne) table désormais sur une chute de ses ventes de 5 à 7%, indique un communiqué de résultats publié jeudi.

Cela s'explique principalement par une "demande toujours faible et un niveau de prix qui reste bas" dans sa branche de pièces automobiles et son activité sidérurgique, qui est au coeur d'une restructuration considérable.

Thyssenkrupp s'attendait auparavant à une stagnation ou à un recul de 3% de son chiffre d'affaires global.

Le groupe répercute ainsi la faible performance des ventes entre avril et juin, en recul de 9% sur un an, à 8,2 milliards d'euros.

Celle-ci explique entre autres une perte nette de 278 millions d'euros au troisième trimestre, cinq fois plus lourde que l'an dernier à la même période, alors que le groupe avait dégagé un rare bénéfice net entre janvier et mars.

Des pertes de valeurs de 100 millions d'euros dans la production d'acier et un "effet fiscal" de 135 millions d'euros lié à la future scission de sa branche maritime TKMS ont aggravé le résultat net, indique le groupe.

Vendredi, les actionnaires de Thyssenkrupp ont plébiscité l'introduction partielle en bourse de sa division navale, TKMS, qui produit des sous-marins et des frégates, l'une des rares activités à être rentable malgré les déboires du groupe.

Au troisième trimestre, elle est la seule à avoir connu une croissance de ses ventes, de 438 à 500 millions d'euros, et de ses commandes, qui ont explosé de 141 millions à 3 milliards d'euros grâce à des contrats de sous-marins avec Singapour et l'armée allemande.

A elle-seule, elle permet au volume global des commandes de Thyssenkrupp de grimper de 21%, à 10,1 milliards d'euros.

Le groupe allemand est aussi moins optimiste pour son résultat opérationnel (EBIT) ajusté: cet élément de comptabilité devrait atteindre la partie basse de sa fourchette de prévisions, entre 600 millions et 1 milliard d'euros, soit légèrement mieux que l'année précédente.