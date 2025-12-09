Thyssenkrupp prévoit une perte nette en 2026, le titre chute

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisburg

Thyssenkrupp chute nettement en Bourse mardi, le conglomérat industriel allemand prévoyant d'enregistrer une perte nette de 800 millions d'euros en 2026, plombé par les coûts de restructuration de son unité sidérurgique, qu'il tente de vendre à l'indien Jindal Steel International.

A Francfort, vers 08h45 GMT, l'action abandonne 7,64% à 8,83 euros après avoir chuté de plus de 10% dans les premiers échanges.

Soulignant "un environnement de marché toujours difficile", Thyssenkrupp a également déclaré que le flux de trésorerie disponible avant les fusions et acquisitions - étroitement surveillé par les investisseurs pour déterminer sa capacité à générer des liquidités - se situerait entre 300 millions et 600 millions d'euros en 2026.

Le groupe avait enregistré en 2025 un flux de trésorerie disponible positif pour la troisième année consécutive, à 363 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 500 millions et 900 millions d'euros, en dessous des 918 millions prévus dans un consensus fourni par l'entreprise.

Dans une note, les analystes de JP Morgan soulignent des prévisions 2026 "globalement mitigées" par rapport au consensus établi par l'entreprise et estiment qu'il existe une marge pour des révisions à la baisse "significatives" du consensus en matière d'EBIT.

Thyssenkrupp, qui a récemment scindé une minorité de sa division navires de guerre TKMS et cherche à vendre des participations dans toutes ses activités, a proposé de maintenir son dividende stable à 0,15 euro par action pour 2025.

"Grâce aux mesures prévues pour l'année en cours et déjà prises en compte, nous créons les bases d'une amélioration durable de nos bénéfices", a affirmé Axel Hamann, directeur financier de l'entreprise.

(Christoph Steitz et Tom Kaeckenhoff; Mara Vîlcu pour la version française; édité par Augustin Turpin)