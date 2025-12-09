 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

Thyssenkrupp prévoit une perte nette en 2026 avec les provisions pour sa division acier
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 07:59

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisburg

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisburg

Thyssenkrupp prévoit de passer à une perte nette de 800 millions d'euros en 2026, en raison des dispositions de restructuration de son unité sidérurgique, que le conglomérat industriel allemand tente de vendre à l'indien Jindal Steel International.

"Grâce aux mesures prévues pour l'année en cours et déjà prises en compte, nous créons les bases d'une amélioration durable de nos bénéfices", a affirmé Axel Hamann, directeur financier de l'entreprise.

Soulignant "un environnement de marché toujours difficile", Thyssenkrupp a également déclaré que le flux de trésorerie disponible avant les fusions et acquisitions - étroitement surveillé par les investisseurs pour déterminer sa capacité à générer des liquidités - se situerait entre 300 et 600 millions d'euros en 2026.

Le groupe avait enregistré en 2025 un flux de trésorerie disponible positif pour la troisième année consécutive, à 363 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 500 et 900 millions d'euros, en dessous des 918 millions prévus dans un consensus fourni par l'entreprise.

Thyssenkrupp, qui a récemment scindé une minorité de sa division navires de guerre TKMS et cherche à vendre des participations dans toutes ses activités, a proposé de maintenir son dividende stable à 0,15 euro par action pour 2025.

Le titre recule de 3,9% en avant-Bourse, des traders citant les perspectives décevantes du groupe.

(Christoph Steitz et Tom Kaeckenhoff; Mara Vîlcu pour la version française; édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank