Thyssenkrupp prévoit une perte nette en 2026 avec les provisions pour sa division acier

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisburg

Thyssenkrupp prévoit de passer à une perte nette de 800 millions d'euros en 2026, en raison des dispositions de restructuration de son unité sidérurgique, que le conglomérat industriel allemand tente de vendre à l'indien Jindal Steel International.

"Grâce aux mesures prévues pour l'année en cours et déjà prises en compte, nous créons les bases d'une amélioration durable de nos bénéfices", a affirmé Axel Hamann, directeur financier de l'entreprise.

Soulignant "un environnement de marché toujours difficile", Thyssenkrupp a également déclaré que le flux de trésorerie disponible avant les fusions et acquisitions - étroitement surveillé par les investisseurs pour déterminer sa capacité à générer des liquidités - se situerait entre 300 et 600 millions d'euros en 2026.

Le groupe avait enregistré en 2025 un flux de trésorerie disponible positif pour la troisième année consécutive, à 363 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 500 et 900 millions d'euros, en dessous des 918 millions prévus dans un consensus fourni par l'entreprise.

Thyssenkrupp, qui a récemment scindé une minorité de sa division navires de guerre TKMS et cherche à vendre des participations dans toutes ses activités, a proposé de maintenir son dividende stable à 0,15 euro par action pour 2025.

Le titre recule de 3,9% en avant-Bourse, des traders citant les perspectives décevantes du groupe.

(Christoph Steitz et Tom Kaeckenhoff; Mara Vîlcu pour la version française; édité par Augustin Turpin)