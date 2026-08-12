thyssenkrupp nucera sanctionné en Bourse après la réduction de ses objectifs annuels

(Zonebourse.com) - thyssenkrupp nucera (-2,73% à 7,82 euros) recule à la Bourse de Francfort après la publication de ses résultats décevants au 3e trimestre de l'exercice 2025/2026. Evoluant dans un marché complexe et volatil, en particulier dans l'hydrogène vert, le groupe allemand spécialisé dans la fourniture de technologies d'électrolyse a abaissé ses prévisions pour l'exercice en cours. Elle recentre sa stratégie sur la maîtrise des coûts, la gestion des risques et la préservation de sa flexibilité financière.

Rentabilité préservée au 3e trimestre malgré un recul des ventes

Au 3e trimestre, ses ventes s'établissent à 145 millions d'euros, en repli par rapport au niveau élevé enregistré un an plus tôt (184 MEUR). Ce ralentissement s'explique par la baisse d'activité de la branche hydrogène vert (gH2). A l'inverse, le secteur du chlore-alcali (CA) a progressé de manière significative, porté par la dynamique des services et des nouveaux projets qui ont bénéficié d'un effet d'anticipation du calendrier de livraison.

Malgré cette baisse d'activité, sur le plan de la rentabilité, la société affiche une solide résistance. L'amélioration de la marge brute et une gestion rigoureuse des coûts ont permis de compenser la baisse du chiffre d'affaires. La perte opérationnelle (EBIT) se limite à 2 MEUR (contre un Ebit nul un an auparavant). Grâce à la maîtrise des charges d'exploitation, le résultat net après impôts s'améliore au 3e trimestre pour atteindre l'équilibre contre une perte de 2 MEUR un an plus tôt. Le résultat financier ressort à 3 MEUR sur ce 3e trimestre, identique à celui d'il y a un an à la même période. Il s'établit à 8 MEUR sur neuf mois (contre 13 MEUR un an plus tôt).

En outre, sur les neuf premiers mois de cet exercice, le chiffre d'affaires cumulé atteint 354 MEUR contre 663 MEUR sur la même période l'an dernier. Sur neuf mois, l'impact des charges exceptionnelles enregistrées plus tôt dans l'année porte la perte nette à 64 MEUR (contre un bénéfice de 4 MEUR d'euros sur neuf mois lors de l'exercice en 2024/2025). La perte opérationnelle s'établit à 69 MEUR (contre un bénéfice opérationnel de 4 MEUR un an plus tôt). Cette détérioration s'explique principalement par deux facteurs survenus au 2e trimestre dans le segment de l'hydrogène vert :

- des coûts d'ajustement non récurrents liés au déploiement de nouveaux projets de construction.

- l'impact financier direct découlant de la résiliation d'un contrat majeur situé aux Etats-Unis.

Segment Chlore-Alcali (CA) : une solide dynamique de croissance

Par secteur d'activité, le segment du chlore-alcali confirme son rôle de pilier de l'entreprise sur ce trimestre :

- nouvelles commandes : hausse de 57%, atteignant 78 MEUR (contre 50 MEUR au 3e trimestre de l'exercice 2024/2025), portée conjointement par les nouveaux projets et les activités de services.

- chiffre d'affaires : progression de 34%, à 109 MEUR (contre 81 MEUR un an plus tôt).

- résultat opérationnel (EBIT) : augmentation de 14% à 15 MEUR (contre 13 MEUR un an avant).

Sur 9 mois, les commandes cumulées augmentent de 32% à 288 MEUR (contre 218 MEUR). Le chiffre d'affaires s'élève à 273 MEUR (contre 286 MEUR un an avant), générant un EBIT de 38 MEUR (contre 43 MEUR un an plutôt).

Hydrogène Vert (gH2) : un creux trimestriel mais un carnet en forte hausse sur 9 mois

Soumise à la cyclicité des grands contrats industriels sur ce 3e trimestre, la division gH2 enregistre seulement 3 MEUR de commandes (contre 13 MEUR au 3e trimestre de l'exercice 2024/2025). Le chiffre d'affaires s'établit à 36 MEUR (contre 103 MEUR un an avant) et la perte opérationnelle ressort à 17 MEUR (contre 13 MEUR un an avant).

En revanche, sur 9 mois, le bilan témoigne d'une nette accélération commerciale. Les prises de commandes connaissent un bond spectaculaire pour atteindre 184 MEUR (contre seulement 23 MEUR l'an dernier à la même période). Le chiffre d'affaires atteint 80 MEUR (contre 377 MEUR un an avant) tandis que la perte opérationnelle s'alourdit à 107 MEUR contre une perte de 39 MEUR l'an dernier.

Développements stratégiques et expansion internationale

En marge de ses résultats, le groupe poursuit son redéploiement opérationnel. Sur le plan commercial, le groupe a enregistré une hausse de 29% de ses prises de commandes, atteignant 81 MEUR contre 63 MEUR un an plus tôt. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice, le volume de commandes a quasiment doublé, passant de 241 à 471 MEUR. Le segment de l'hydrogène vert constitue le principal moteur de cette expansion.

Parmi les contrats majeurs décrochés, thyssenkrupp nucera a été retenu par Moeve pour concevoir et construire une usine de 300 mégawatts. Ce site deviendra la plus grande unité de production d'hydrogène vert en Europe du Sud. L'accord intègre également un contrat de services sur le long terme adossé à des technologies numériques de pointe.

Par ailleurs, en juillet dernier, le groupe allemand a franchi une nouvelle étape stratégique en signant un partenariat avec le géant industriel indien BHEL. Cet accord lui permet d'accélérer son implantation sur le marché indien de l'hydrogène, en forte expansion. Au-delà du développement commercial, cette alliance prévoit la délocalisation progressive en Inde de la production de modules pour électrolyseurs à hydrogène, renforçant ainsi la compétitivité et la chaîne d'approvisionnement locales du groupe.

L'entreprise maintient ses investissements en R&D pour appuyer sa feuille de route technologique. Au 3e trimestre, les dépenses s'élèvent à 10 MEUR, stables sur un an. Sur neuf mois, le budget R&D progresse de 19%, atteignant 29 MEUR.

Abandon de l'industrialisation des cellules SOEC

Suite à cette publication trimestrielle, thyssenkrupp nucera a annoncé sa décision stratégique de renoncer au déploiement de ses capacités propres de production de masse pour les empilements de cellules d'électrolyse à oxyde solide (SOEC). "Le retard du redémarrage du marché de l'hydrogène et les incertitudes réglementaires pour les porteurs de projets pénalisent la demande, rendant la commercialisation à grande échelle économiquement peu attractive", a tenu à expliquer le groupe allemand.

Par conséquent, cette décision entraîne une charge exceptionnelle sur l'EBIT d'environ 30 MEUR, découlant principalement de la dépréciation de l'usine pilote et de la capitalisation des frais de R&D.

L'entreprise réoriente désormais ses investissements vers ses piliers rentables et matures : la chimie du Chlore-Alcali, l'électrolyse alcaline de l'eau (AWE) à l'échelle industrielle et, à court terme, l'électrolyse de l'eau sous haute pression.

Suite à cette décision, elle a abaissé ses objectifs annuels pour l'exercice 2025/2026.

Le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 450 et 500 MEUR contre une fourchette précédente de 450 à 550 MEUR. Dans le détail, les revenus du segment gH2 sont révisés à la baisse, entre 100 et 130 MEUR (contre 120 à 170 MEUR auparavant), tandis que ceux de la division CA restent inchangés, entre 320 et 400 MEUR.

La perte opérationnelle devrait quant à elle s'établir entre 75 et 105 MEUR alors qu'elle était précédemment estimée entre 30 et 80 MEUR. Ce creusement est porté par le segment gH2, dont la perte devrait s'alourdir entre 135 et 155 MEUR (contre 90 à 125 MEUR visés plus tôt). De son côté, la division CA maintient son objectif d'EBIT inchangé, entre 45 et 65 MEUR.

Les prises de commandes devraient se situer entre 550 et 670 MEUR contre une fourchette initiale de 550 à 850 MEUR.

Malgré ces vents contraires et la révision de ses objectifs, thyssenkrupp nucera s'appuie sur une situation bilancielle qui demeure robuste selon le groupe, pour préserver sa flexibilité.

Au 30 juin 2026, la trésorerie nette s'élève à 627 MEUR (contre 656 MEUR au 30 septembre 2025).

Le carnet de commandes ressort à 638 MEUR (contre 606 MEUR au 30 septembre 2025).

Le flux de trésorerie disponible est négatif à 26 MEUR sur 9 mois (contre 15 MEUR sur la même période un an plus tôt).

Le groupe compte 1 076 collaborateurs dans le monde contre 1 093 un an auparavant).

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