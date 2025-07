thyssenkrupp nucera: objectif de résultat opérationnel resserré pour 2024/2025 information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 12:07









(Zonebourse.com) - thyssenkrupp nucera s'adjuge non loin de 4% mardi matin à la Bourse de Francfort après avoir relevé son objectif de résultat opérationnel (Ebit) pour son exercice en cours 2024/2025.



Le groupe allemand, spécialisé dans la conception d'électrolyseurs, a indiqué hier ce matin qu'il s'attendait à ce que son résultat d'exploitation sur l'exercice qui se clôturera fin septembre ressorte entre -7 et +7 millions d'euros, à comparer avec une précédente estimation bien plus large, qui était comprise entre -30 millions et +5 millions d'euros.



A titre de comparaison, sa perte opérationnelle s'était montée à 14 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent 2023/2024.



A l'occasion d'un point trimestriel, le groupe de Dortmund dit avoir bénéficié d'une activité opérationnelle 'stable' au cours de son 3ème trimestre décalé, qui s'est clôturé fin juin, ainsi que sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice.



Sur la base de chiffres préliminaires, ses prises de commandes au 3ème trimestre se sont élevées à 63 millions d'euros, à comparer avec 271 millions sur la même période de l'exercice précédent, pour un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros, contre 237 millions un an plus tôt, avec un résultat opérationnel attendu autour de l'équilibre.



Dans son communiqué, nucera déclare s'attendre à des prises de commandes plus dynamiques dans ses technologies d'hydrogène vert et de chlore-alcali, ce qui - conjugué à la bonne maîtrise de ses coûts - devrait lui permettre de générer une croissance accompagnée de marges élevées dans le futur.



A la Bourse de Francfort, l'action thyssenkrupp nucera prenait autour de 4% suite à ces annonces, ce qui limitait à moins de 5% son repli depuis le début de l'année, un recul lié aux objectifs jugés jusqu'ici décevants communiqués par le groupe ces derniers mois.







