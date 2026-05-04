thyssenkrupp interrompt ses discussions avec Jindal sur la cession de son activité acier
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 11:17
thyssenkrupp explique "avoir réalisé d'importants progrès dans la réorganisation de son segment acier". Cela se manifeste notamment par l'accord collectif de restructuration récemment conclu avec IG Metall ainsi que par un accord des actionnaires avec Salzgitter sur l'avenir de son site du sud de Duisbourg en Allemagne.
En outre, l'environnement réglementaire de l'industrie sidérurgique en Europe a considérablement évolué, devenant fondamentalement plus favorable. Cela offre au secteur un potentiel important de stabilisation et de croissance. Ce constat reste valable malgré la flambée actuelle des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine, qui fait grimper les coûts énergétiques mondiaux.
"Nous avons toujours dit : l'acier, c'est l'avenir. Une entreprise durable est une entreprise de valeur", a expliqué Miguel Lopez, PDG de thyssenkrupp AG.
"Maintenant que nous sommes parvenus à un accord de principe au sein de notre propre entreprise, avec les syndicats et avec les décideurs politiques en Allemagne et en Europe, les conditions pour une poursuite rentable des activités de thyssenkrupp Steel sont meilleures qu'elles ne l'ont été depuis longtemps. Jindal a été un partenaire constructif et engagé tout au long des discussions. Cependant, nous avons convenu d'un commun accord de suspendre les négociations pour le moment", a t-il précisé.
En outre, le géant allemand souligne dans ce communique que "l'Union européenne reconnaît l'importance majeure de la production d'acier pour la résilience des chaînes de valeur industrielles et qu'elle s'est engagée à protéger l'industrie sidérurgique européenne contre les surcapacités mondiales et le dumping, tout en accélérant la transition vers une production d'acier respectueuse du climat".
Avec sa stratégie ACES 2030, thyssenkrupp AG ambitionne de scinder ses segments ou de les ouvrir à des investissements tiers. Dans ce contexte, le groupe de sidérurgie allemand se transformera en une société holding financière.
En septembre 2025, Jindal (branche du groupe indien Jindal Steel & Power, l'un des plus grands conglomérats sidérurgiques et énergétiques d'Inde) avait soumis une offre non contraignante pour la division sidérurgique de Thyssenkrupp.
Suite à cette annonce, thyssenkrupp gagne 1,54% à 10,24 euros.
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