thyssenkrupp: Daniel Kretinsky prend 20% de la branche acier

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp bondit en Bourse ce vendredi après avoir annoncé la signature d'un accord portant sur la cession d'une participation de 20% au sein de son activité sidérurgique à EP Corporate Group, propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.



Vers 10h30, le titre du conglomérat industriel allemand grimpait de près de 10%, signant de loin la plus forte hausse de l'indice paneuropéen STOXX 600.



La transaction, dont les termes financiers n'ont pas été révélés, prévoit qu'EP Corporate Group puisse acquérir une participation additionnelle de 30%, ce qui donnerait naissance à une co-entreprise détenue à parité par les deux groupes.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, EPCG - qui produit de l'énergie dans neuf pays d'Europe - fournira à thyssenkrupp steel de l'hydrogène et de l'électricité propre afin de soutenir ses efforts en matière de décarbonation de la production d'acier.



EP Corporate Group s'est d'abord développé dans l'énergie et les infrastructures avant de se diversifier dans d'autres secteurs, tels que la grande distribution ou les médias.



Ses sociétés génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuels de l'ordre de 100 milliards d'euros.



Avec un effectif d'environ 27.000 personnes, la branche de sidérurgie de thyssenkrupp est aujourd'hui le premier fabricant d'acier plat d'Allemagne.





