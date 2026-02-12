 Aller au contenu principal
Thyssenkrupp, charge de restructuration de €401 mlns pour la division acier
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:31

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

Thyssenkrupp a ‌annoncé jeudi des dépenses d'un montant de ​401 millions d'euros destinées à financer d'importantes suppressions d'emplois dans sa division acier, alors ​que le conglomérat industriel allemand poursuit ses négociations avec ​l'entreprise indienne Jindal Steel ⁠concernant la vente de cette activité.

En ‌raison de cette charge, la perte nette de Thyssenkrupp au premier trimestre ​s'est creusée ‌pour atteindre 353 millions d'euros, ⁠alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 32 millions pour la période ⁠selon les ‌données LSEG.

Une solution pour le secteur ⁠sidérurgique, étroitement lié à l'histoire industrielle ‌de l'Allemagne, est considérée comme la ⁠pièce maîtresse de la stratégie de ⁠Miguel Lopez, ‌président du directoire de Thyssenkrupp, visant à ​transformer ce groupe ‌tentaculaire en holding.

Ces efforts ont déjà conduit l'entreprise à céder ​et à coter séparément ses divisions électrolyseurs et navires de guerre, ⁠tirant le cours de l'action Thyssenkrupp malgré un environnement macroéconomique difficile pour cette entreprise spécialisée dans les pièces automobiles et les matériaux.

(Christoph Steitz, version française Augustin Turpin, édité par ​Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise
