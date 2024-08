Thyssenkrupp anticipe toujours une baisse de ses ventes annuelles

(AOF) - Au troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 en cours, Thyssenkrupp a vu sa performance commerciale s'affaiblir par rapport à l'année précédente dans un environnement de marché toujours difficile. La baisse de l'activité dans les secteurs clés tels que l'automobile, les machines et la construction a pesé. Les coûts énergétiques restent élevés. Entre avril et juin, le groupe a enregistré des entrées de commandes de 8,4 milliards d'euros (contre 9,4 milliards d'euros l'année précédente). Le chiffre d'affaires s'élève à 9 milliards d'euros contre 9,6 milliards d'euros il y a un an.

Sur cette période, l'Ebit ajusté ressort à 149 millions d'euros contr 243 millions d'euros un an auparavant.

"Dans le secteur de l'acier, la faiblesse de l'économie et les défis structurels ont pratiquement réduit de moitié l'Ebit ajusté en raison des effets de la demande et des prix", précise le groupe de sidérurgie allemand qui a enregistré une perte nette de 33 millions d'euros sur ce troisième trimestre 2023/2024 contre 107 millions d'euros il y a un à la même période.

Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions est négatif à 256 millions d'euros, en deçà du chiffre de l'exercice précédent de 347 millions d'euros.

En tenant compte de ces résultats, Thyssenkrupp confirme les prévisions ajustées pour l'exercice 2023/2024 en cours comme le groupe l'avait indiquées en juillet dernier.

Le groupe allemand vise toujours une baisse de 6 à 8% des ventes par rapport à l'année précédente. Il s'attend à ce que l'Ebit ajusté baisse à plus de 500 millions d'euros.

Les flux de trésorerie disponibles avant fusions et acquisitions devraient maintenant diminuer pour s'établir à un montant de l'ordre de 100 millions d'euros. Le groupe s'attendait auparavant à une baisse de l'ordre du million d'euros.

Les prévisions de résultat net ont également été ajustées. Il est désormais prévu qu'il s'améliore jusqu'à un chiffre négatif dans la fourchette moyenne à élevée à trois chiffres en millions d'euros (auparavant : augmentation jusqu'à un chiffre négatif dans la fourchette basse à trois chiffres en millions d'euros).

