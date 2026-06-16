thyssenkrupp AG approuve le projet de scission de tk accelis

Le conseil de surveillance de thyssenkrupp AG a approuvé ce mardi les plans du directoire visant à faire de tk accelis (anciennement thyssenkrupp Materials Services) une entreprise indépendante. Ce segment sera structuré sous la forme d'une société autonome par le biais d'une scission (spin-off) et sera introduit en Bourse.

Les plans prévoient le transfert d'une participation minoritaire de 49% aux actionnaires de thyssenkrupp AG, au prorata de leur participation actuelle dans la société, ainsi que l'introduction des actions à la Bourse de Francfort.

Cette scission reste soumise à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire, qui devrait être convoquée le 7 août prochain.

Si l'assemblée générale approuve la résolution, thyssenkrupp AG conservera une participation majoritaire même après la scission. tk accelis resterait alors une entreprise pleinement consolidée au sein du groupe thyssenkrupp.

"tk accelis a réalisé des progrès impressionnants ces dernières années. La présidente du directoire Ilse Henne, et son équipe positionnent méthodiquement l'entreprise comme un distributeur de matériaux pleinement intégré et un prestataire de services de chaîne d'approvisionnement ( supply chain ) performant - avec une offre numérique, une large couverture géographique et une stratégie de croissance claire. Le moment est venu de franchir l'étape suivante et de faire de tk accelis une entreprise indépendante", a déclaré Miguel Lopez, CEO de thyssenkrupp AG.

tk accelis a fait son entrée sur le marché sous sa nouvelle marque il y a tout juste quelques jours. Grâce à son modèle économique du "Materials-as-a-Service" , ce groupe propose à ses clients une gamme de services intégrés allant de la distribution et du négoce de matériaux à la transformation sur mesure, en passant par la gestion de la chaîne d'approvisionnement pilotée par les données.

L'entreprise bénéficie d'une position forte dans des secteurs en croissance rapide tels que l'aéronautique, la défense et les centres de données.

Forte de 15 500 employés, d'environ 250 000 clients à travers le monde et d'un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros pour l'exercice fiscal 2024/2025, tk accelis dispose d'une base opérationnelle solide pour franchir cette prochaine étape vers les marchés de capitaux.