thyssenkrupp: accord de restructuration trouvé dans l'acier avec IG Metall information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - A l'issue d'intenses négociations, le premier sidérurgiste allemand thyssenkrupp a annoncé samedi avoir trouvé avec le syndicat IG Metall un accord portant sur la restructuration de sa branche de production d'acier.



Baptisé 'Steel Realignment', cet accord en cours de finalisation et attendu pour la fin septembre, prévoit une réduction progressive des capacités de production pour atteindre un niveau cible de livraisons compris entre 8,7 et 9 millions de tonnes par an.



Ce recentrage doit s'accompagner de fermetures d'installations clés, dont l'arrêt du haut-fourneau 9 dès le début du prochain exercice financier et la sortie du haut-fourneau 8 du réseau lorsque l'unité de réduction directe actuellement en construction entrera en service.



Le plan prévoit aussi la fermeture du laminoir à chaud 3 à Bochum prévue pour début 2026, ainsi que l'arrêt anticipé de l'usine de production d'acier électrique de Castroper Strasse d'ici la fin de l'exercice 2027/28.



Le site d'Eichen sera quant à lui préservé de la fermeture.



Ce projet de réorganisation industrielle entraînera la suppression d'environ 1600 postes d'ici la fin de l'exercice 2028/29, un chiffre auquel s'ajoutera des mesures d'efficience interne devant affecter près de 3700 salariés supplémentaires, et à mettre en oeuvre d'ici fin 2027/28.



Par ailleurs, un processus de révision des activités internes a été lancé, pouvant aboutir à l'externalisation de jusqu'à 4000 postes d'ici 2029/30.



L'accord prévoit également plusieurs ajustements sociaux, parmi lesquels une réduction de la prime de Noël, une réduction du temps de travail hebdomadaire dans le secteur syndiqué, qui passera de 34 à 32,5 heures, accompagnée d'une suspension temporaire des heures supplémentaires, ainsi qu'une diminution du temps de travail pour les employés non-cadres hors convention de 41 à 39 heures hebdomadaires.



Dans un communiqué, thyssenkrupp salue une étape 'essentielle' pour la viabilité de sa division sidérurgique thyssenkrupp Steel, qui devait selon lui a tout prix réduire ses surcapacités, accroître son efficacité et atteindre un niveau de coûts compétitif sur un marché en profonde mutation.











Valeurs associées THYSSENKRUPP 11,0700 EUR XETRA -1,77%