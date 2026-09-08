THX Pharma : un brevet européen protège Batten-1 jusqu'en 2041

THX Pharma et la Beyond Batten Disease Foundation (BBDF) ont annoncé l'obtention d'un brevet européen protégeant l'utilisation du miglustat, principe actif de Batten-1, dans le traitement de la forme juvénile de la maladie de Batten (CLN3). Cette protection court jusqu'en juillet 2041.

L'Office européen des brevets (OEB) a délivré le brevet EP 4 188 371, qui couvre l'utilisation du miglustat, seul ou en association avec le tréhalose, dans le traitement d'une maladie de surcharge lysosomale. Il protège notamment son utilisation dans Batten-1, le candidat-médicament développé par THX Pharma contre la maladie CLN3.

Le brevet est détenu conjointement par la Beyond Batten Disease Foundation, le Baylor College of Medicine de Houston et l'Université de Cardiff, au Royaume-Uni. Il est issu de travaux financés par la BBDF et menés par les équipes du Dr Marco Sardiello, au Baylor College of Medicine, et du Dr Emyr Lloyd-Evans, à l'Université de Cardiff.

Ces recherches précliniques ont montré, sur des modèles cellulaires et animaux de la maladie CLN3, que Batten-1 pouvait réduire l'accumulation lysosomale de glycosphingolipides, ainsi que la neuro-inflammation et la mort neuronale.

THX Pharma bénéficie des droits sur cette propriété intellectuelle dans le cadre de son partenariat avec la BBDF. Aux termes de l'accord conclu fin 2019, la fondation, qui détient les droits exclusifs d'exploitation du brevet, a accordé à la société biopharmaceutique une licence exclusive mondiale pour développer et commercialiser Batten-1.

La protection concerne 38 États parties à la Convention sur le brevet européen, dont les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. Elle restera en vigueur jusqu'au 30 juillet 2041, renforçant ainsi la protection de la propriété intellectuelle entourant Batten-1 sur le marché européen.