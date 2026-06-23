THX PHARMA : THX Pharma annonce la nomination de Sophie Jacq Lapointe au sein de son Conseil d'administration

Une dirigeante reconnue du secteur pharmaceutique et biotechnologique rejoint le Conseil d'administration pour accompagner les prochaines phases

de développement de THX Pharma.

Lyon, France – 23 juin 2026 – 18h00 CEST – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui la nomination de Sophie Jacq Lapointe au sein de son Conseil d'administration.

Sophie Jacq Lapointe possède plus de vingt ans d'expérience dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Sophie a occupé des fonctions de direction et de stratégie chez Roche, Sanofi, Sanofi Genzyme et Ipsen. Sophie a contribué à plus de vingt lancements réussis de produits en France, en Europe et sur les marchés émergents, notamment celui de Dupixent® chez Sanofi Genzyme, l'un des lancements les plus performants du groupe en Europe.

Sa nomination s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie de THX Pharma, qui vise à accélérer l'enregistrement, l'accès au marché et la commercialisation internationale de ses candidats médicaments dans les maladies rares. Son expertise en stratégie d'entreprise, développement de portefeuille, accès au marché et gouvernance constituera un atout majeur pour accompagner les prochaines phases de développement de la société.

Mathieu Charvériat, Président-directeur général de THX Pharma, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Sophie au sein de notre Conseil d'administration. Son expertise dans les domaines de la stratégie, de l'accès au marché et de la commercialisation est particulièrement en phase avec la nouvelle trajectoire de THX Pharma, désormais tournée vers l'enregistrement et la mise à disposition de ses médicaments auprès des patients à l'international. Son expérience de dirigeante et sa connaissance approfondie des enjeux de l'innovation en santé renforceront notre capacité à faire progresser nos ambitions au service des patients. Je tiens à remercier sincèrement Rodolphe Besserve pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil d'administration au cours de son mandat ».

Sophie Jacq Lapointe, administratrice de THX Pharma, ajoute : « Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration de THX Pharma à un moment clé de son évolution. La transformation engagée par la société, qui franchit une nouvelle étape en se rapprochant de la mise à disposition de ses traitements auprès des patients, est particulièrement remarquable. Je me réjouis de contribuer à cette dynamique et d'accompagner les prochaines étapes de son développement ».

Diplômée de l'ESSEC, Sophie a complété son parcours par une spécialisation en immuno-oncologie délivrée par Harvard Medical School et une certification dans la gouvernance d'entreprise auprès de l'Institut Français des Administrateurs.

À propos de THX Pharma (Theranexus)

THX Pharma (Theranexus, Euronext Growth : ALTHX) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement de la maladie de Gaucher et de la maladie de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat-médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten (CLN3). TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux, parmi lesquels Exeltis et Biocodex, pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondial avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose par ailleurs d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, co-développée avec des laboratoires de recherche de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les maladies neurologiques rares. THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX).

Pour plus d'informations : www.thxpharma.com

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment concernant ses perspectives et le développement de ses produits. THX Pharma estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Elles sont fondées sur des événements futurs et dépendent de circonstances susceptibles de se produire ou non, ainsi que de divers risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026 sous le numéro D.26-0321, disponible sur le site internet de la société, ainsi que de l'évolution de la conjoncture économique.