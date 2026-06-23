THX Pharma nomme Sophie Jacq Lapointe à son conseil d'administration

La société biopharmaceutique française, spécialisée dans les maladies neurologiques rares, a recruté une experte passée par Sanofi et Roche pour piloter son virage international.

THX Pharma (Theranexus) entame une nouvelle phase stratégique. La société biopharmaceutique a annoncé la nomination de Sophie Jacq Lapointe en tant qu'administratrice, en remplacement de Rodolphe Besserve. Diplômée de l'ESSEC et certifiée par Harvard, elle apporte plus de vingt ans d'expérience de direction au sein de géants de l'industrie comme Sanofi, Roche et Ipsen. Elle a notamment orchestré le lancement européen du Dupixent, l'un des plus grands succès commerciaux récents de Sanofi.

Pour THX Pharma, cette arrivée marque une transition opérationnelle majeure. Sous la direction du président-directeur général Mathieu Charvériat, la biotech quitte le statut de pure société de recherche pour se projeter vers la mise sur le marché. L'expertise de Sophie Jacq Lapointe en matière d'accès au marché et d'affaires réglementaires sera un atout clé pour sécuriser et accélérer l'enregistrement ainsi que la commercialisation internationale des futurs traitements de la société, indique le communiqué de presse.