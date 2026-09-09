THX Pharma et la BBDF obtiennent un brevet

La société biopharmaceutique française, spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares, et la Beyond Batten Disease Foundation (BBDF) ont annoncé la délivrance par l'Office européen des brevets (OEB) d'un brevet.

Cette décision renforce la protection de Batten-1, un traitement ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten (CLN3) reposant sur le principe actif du miglustat.

Le brevet d'usage thérapeutique est détenu conjointement par la BBDF, le Baylor College of Medicine (Houston) et l'Université de Cardiff (Royaume-Uni). Il protège les travaux financés par la BBDF et menés par les équipes du Dr Marco Sardiello et du Dr Emyr Lloyd-Evans, qui ont démontré la capacité de Batten-1 à réduire la mort neuronale, la neuro-inflammation et l'accumulation lysosomale de glycosphingolipides.

En vertu d'un accord conclu fin 2019, THX Pharma bénéficie d'une licence exclusive et mondiale concédée par la BBDF pour le développement et l'exploitation commerciale du candidat-médicament. Le brevet couvre 38 Etats contractants, incluant l'ensemble des membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège, garantissant une protection jusqu'au 30 juillet 2041.