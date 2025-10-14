 Aller au contenu principal
Thumzup Media monte en puissance après que TikTok a approuvé l'accès de son application à l'API
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de Thumzup Media TZUP.O , qui accumule des actifs numériques, augmentent de 2,8 % à 5,43 $ après la fermeture de la bourse

** TZUP annonce l'intégration complète de sa plateforme avec TikTok; l'approbation permet à TZUP de connecter TikTok à l'application Thumzup

** L'accord élargit l'empreinte de TZUP sur les médias sociaux, en permettant à ses annonceurs d'accéder à la base d'utilisateurs de TikTok, vaste et très engagée

** TZUP a augmenté de 50 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

