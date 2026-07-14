Thomson Reuters va céder 51 % de sa participation dans son activité mondiale d'impression à KKR pour 500 millions de dollars

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Thomson Reuters TRI.TO a annoncé qu’elle céderait 51 % de son activité Global Print à KKR pour environ 500 millions de dollars et qu’elle formerait une coentreprise avec cette société de capital-investissement, qui détiendrait une licence exclusive pour la distribution de son contenu sous forme de livres imprimés et numériques.

Cette opération, annoncée mardi, permettra à Thomson Reuters de conserver les droits de propriété intellectuelle et le contrôle éditorial sur son portefeuille de contenus, ainsi qu’une participation de 49 % dans la coentreprise.

La division Global Print fournit des informations juridiques et fiscales à des clients du monde entier sous forme de livres imprimés et numériques, et propose des services d’impression commerciale aux éditeurs de livres.

Elle a généré 490 millions de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière, soit près d’un quart du total, mais les ventes de cette division devraient diminuer chaque année à mesure que les clients se tournent vers les produits en ligne.

La cession de cette participation permettrait à Thomson Reuters, dont le siège est à Toronto, de se concentrer davantage sur ses «trois grands» segments d’activité: les professionnels du droit, les entreprises, ainsi que la fiscalité, l’audit et la comptabilité.

«Nous pensons que cette transaction avec KKR apporte à notre activité Global Print les investissements ciblés, les capacités opérationnelles et l’indépendance nécessaires pour prospérer en tant qu’entité autonome», a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters.

«Dans le même temps, elle permet à Thomson Reuters de se concentrer davantage sur la fourniture de solutions innovantes d’intelligence artificielle de niveau fiduciaire pour les secteurs du droit, de la fiscalité, de l’audit et de la conformité.»

Les actions américaines de la société ont reculé d’environ 1,3 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

KKR, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, rachète des divisions médias et édition dont se séparent les grands groupes afin de se concentrer sur des activités numériques à croissance plus rapide.

Dans le cadre de cet accord, Thomson Reuters a indiqué qu’elle apporterait un soutien financier afin de garantir à KKR un rendement minimum sur son investissement dans la coentreprise dans certaines circonstances.

Thomson Reuters, société mère de Reuters News, prévoit que l’opération sera finalisée au quatrième trimestre 2026.