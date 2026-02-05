Thomson Reuters : hausse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, baisse des actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Thomson Reuters prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 7,5 % à 8 % en 2026

Les investissements dans l'IA produisent des bénéfices tangibles, selon le directeur général Hasker

L'IA générative représente 28 % de la valeur des contrats de Thomson Reuters, selon le directeur financier

par Kenneth Li

Thomson Reuters TRI.TO a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, stimulée par ses activités juridiques, fiscales et comptables et ses entreprises, alors que les investisseurs évaluent l'impact des entreprises d'intelligence artificielle qui s'installent sur ses marchés clés.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a également prévu que ses revenus pour l'ensemble de l'année 2026 augmenteraient de 7,5 % à 8 %. Wall Street prévoit une croissance des revenus de 7,7 % pour l'année, selon les données de LSEG.

"Nous constatons des avantages tangibles de nos investissements continus dans l'IA", a déclaré le directeur général de Thomson Reuters, Steve Hasker.

"Nous continuerons à développer nos capacités agentiques afin d'offrir plus de rapidité, de clarté et de confiance à nos clients, démontrant ainsi la valeur des outils professionnels basés sur un contenu de qualité et une expertise approfondie", a ajouté M. Hasker dans la déclaration de résultats.

Les actions de Thomson Reuters ont ouvert en hausse de 7 % avant de chuter d'environ 5 % sur le Nasdaq, poursuivant ainsi leur déclin dans le sillage de la chute des logiciels et des services de cette semaine. L'action a perdu près de 30 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à l'indice S&P 500, qui a progressé de 0,54 % mercredi.

Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York, a déclaré: "Le trimestre montre une franchise résiliente, mais le marché dit clairement à Thomson Reuters que l'ancien manuel ne suffit pas dans un monde dominé par l'IA. Les chiffres leur permettent de gagner du temps; ce qu'ils font de ce temps est essentiel."

Thomson Reuters a augmenté son dividende annualisé de 10 % à 2,62 $ par action ordinaire et a déclaré que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 5 % à 2 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes des estimations de LSEG.

Le prix des actions a été affecté par les craintes concernant le défi que représentent les nouveaux venus de l'IA, y compris Anthropic, pour des entreprises comme Thomson Reuters, qui a chuté de près de 18 % mardi, dans le cadre d'une chute générale du secteur des logiciels, des données et des services professionnels.

Anthropic, fabricant du chatbot Claude, a lancé le 30 janvier un plug-in juridique pour son outil de codage Claude Cowork, qui permet d'effectuer des tâches telles que l'examen de documents juridiques et la production de notes d'information.

M. Hasker a déclaré dans une interview après la publication des résultats que les récentes réactions du marché reflétaient "l'anxiété et non les fondamentaux".

"Les gagnants à moyen et long terme de l'IA juridique seront ceux qui disposent d'une expertise de confiance dans le domaine du contenu et de l'infrastructure nécessaire pour soutenir un travail vérifiable, responsable et de qualité professionnelle", a ajouté M. Hasker.

DES CENTAINES D'ANNÉES DE DOCUMENTS JURIDIQUES

Le nouveau produit juridique d'Anthropic représente un défi dans ce qui est encore un marché relativement nouveau pour Thomson Reuters, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise. Par conséquent, la menace potentielle qu'il représente concerne une partie relativement faible de l'ensemble des activités, ont-ils ajouté.

En outre, les dirigeants de Thomson Reuters ont déclaré à Reuters que ce qui distinguait ses offres juridiques des start-ups d'IA à usage général était la propriété intellectuelle EXCLUSIVE de la société, telle que des centaines d'années de documents juridiques britanniques et plus d'un siècle d'archives américaines, dont une grande partie n'a pas été numérisée, n'a pas été publiée et n'est pas accessible au public.

Ces produits bénéficient de la création, de la conservation et de l'analyse effectuées par quelque 2 700 juristes qualifiés employés par Thomson Reuters. Ils ont également contribué à la formation de Westlaw Advantage, un produit d'IA agentique lancé l'année dernière qui automatise la recherche juridique, l'analyse des documents et la prédiction des résultats des litiges.

"Nous sommes au service des professionnels, et les professionnels ont besoin d'une IA de qualité professionnelle", a déclaré M. Hasker, ajoutant: "Ils ne peuvent pas se permettre de se tromper."

Le directeur financier Michael Eastwood a déclaré dans une interview que l'IA générative était responsable d'environ 28 % de la valeur contractuelle sous-jacente de Thomson Reuters, qui décompose la valeur totale d'un contrat, au quatrième trimestre, contre 24 % au troisième trimestre.

11 MILLIARDS DE DOLLARS DE CAPACITÉ EN CAPITAL RÉSERVÉS AUX TRANSACTIONS

Le bénéfice par action a été de 1,07 $, légèrement supérieur aux attentes de Wall Street (1,06 $ par action hors éléments), tandis que le chiffre d'affaires des trois grands segments de Thomson Reuters (juridique, fiscal, comptable et entreprises) a augmenté de 9 % sur une base organique.

Le chiffre d'affaires organique de la division Reuters News a augmenté de 5 %, stimulé par des accords de licence de contenu.

Au cours des trois prochaines années jusqu'en 2028, Thomson Reuters a réservé 11 milliards de dollars de capacité de capital pour des transactions, principalement axées sur ses trois grands segments, ont déclaré les dirigeants.