Thoma Bravo va privatiser Accelerant dans le cadre d'une opération de plus de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Accelerant ARX.N a annoncé jeudi que la société de capital-investissement Thoma Bravo allait retirer de la cote cette plateforme d'assurance dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars.

Les actionnaires d'Accelerant recevront 20,25 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 49% par rapport à son cours de clôture précédent.

Cette opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, mettra fin au bref passage d’Accelerant sur les marchés boursiers après son introduction à la Bourse de New York l’année dernière.

Altamont Capital Partners, le principal investisseur d’Accelerant, ainsi que les fondateurs de la société, prévoient de conserver une participation aux côtés de Thoma Bravo.