Thoma Bravo se rapproche d'un accord pour l'acquisition de la société de logiciels Dayforce, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement Thoma Bravo est sur le point de conclure un accord pour acquérir la société de logiciels Dayforce DAY.N , a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

Les actions de Dayforce, qui ont perdu plus de 27% de leur valeur depuis le début de l'année, étaient en hausse d'environ 29% en fin d'après-midi. Dayforce avait une valeur de marché de 8,44 milliards de dollars au cours de clôture de vendredi.

Dayforce propose une plateforme de gestion du capital humain basée sur le cloud qui comprend la paie, la gestion des effectifs, les avantages sociaux, la gestion des talents, la conformité et l'analyse.

Thoma Bravo a activement recherché des acquisitions de logiciels cette année, pariant sur le développement de l'intelligence artificielle et la résilience des revenus récurrents dans une économie volatile.

Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, a déclaré la source.

Thoma Bravo et Dayforce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Bloomberg News, qui a rapporté pour la première fois l'existence d'un accord potentiel dimanche, a déclaré que si les négociations étaient avancées, elles pouvaient encore être retardées ou échouer.

Dayforce a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel la semaine dernière, alors que de plus en plus d'entreprises utilisent l'IA et les plateformes basées sur le cloud pour gérer leurs opérations quotidiennes.