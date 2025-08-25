Thoma Bravo rachète Verint dans un accord de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de capital-investissement Thoma Bravo va acquérir Verint VRNT.O dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré lundi la plateforme d'engagement des clients.
La transaction proposée marque le dernier rachat d'une société de logiciels par un fonds d'investissement privé. La semaine dernière, Thoma Bravo a conclu un accord de 12 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de logiciels de ressources humaines Dayforce DAY.N .
Les actions de Verint ont bondi de plus de 12 % dans les transactions de pré-marché.
L'opération représente une valeur en capital de 1,23 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.
