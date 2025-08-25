 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thoma Bravo rachète Verint dans un accord de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions, des détails et du contexte dans les paragraphes 2 à 4)

La société de capital-investissement Thoma Bravo va acquérir Verint VRNT.O dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré lundi la plateforme d'engagement des clients.

La transaction proposée marque le dernier rachat d'une société de logiciels par un fonds d'investissement privé. La semaine dernière, Thoma Bravo a conclu un accord de 12 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de logiciels de ressources humaines Dayforce DAY.N .

Les actions de Verint ont bondi de plus de 12 % dans les transactions de pré-marché.

L'opération représente une valeur en capital de 1,23 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

