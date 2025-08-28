Indépendance de la Fed: Lisa Cook demande à la justice d'empêcher Trump de la révoquer

Lisa Cook (D) lors de sa prestation de serment comme gouverneure de la Réserve fédérale américaine, avec le président de la Fed, Jerome Powell (G), à Washington, le 23 mai 2022 ( AFP / OLIVIER DOULIERY )

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis Lisa Cook, que le président Donald Trump veut révoquer, a saisi la justice jeudi pour que celle-ci la confirme à son poste et réaffirme l'indépendance de l'institution.

Cette action en justice a pour but de contrer "la tentative inédite et illégale du président Trump de révoquer la gouverneure Cook qui, si elle aboutissait, constituerait un précédent dans l'histoire du conseil" des gouverneurs, est-il écrit dans la saisine d'un tribunal de la capitale américaine.

Dans le document consulté par l'AFP, sont assignés Donald Trump mais aussi les autres gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et son président Jerome Powell.

Ceux-ci, est-il souligné, ont "la capacité de prendre des mesures pour rendre effective la révocation de la gouverneure Cook par le président Trump".

En début de semaine, le chef d'Etat a écrit à Lisa Cook pour lui dire qu'elle était "révoquée avec effet immédiat".

Mme Cook, nommée à la Fed par le démocrate Joe Biden, a rapidement fait savoir qu'elle se battrait devant la justice.

Première femme afro-américaine à siéger au conseil des gouverneurs de la Fed, elle est accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables en 2021.

"Les documents relatifs à ces prêts ont été présentés au président, il a donc le motif requis pour limoger cette personne", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt en conférence de presse.

Donald Trump "continuera donc à mener ce combat", a-t-elle ajouté.

Mme Cook n'a pas publiquement contesté le fond des accusations.

Dans la saisine, elle considère qu'"une allégation sans preuves à propos de demandes de prêts immobiliers personnels déposées avant sa confirmation [au poste de gouverneure] par le Sénat" ne peut constituer un motif de destitution par le président des Etats-Unis.

L'initiative présidentielle est aussi contraire au droit constitutionnel à un procès équitable, est-il avancé.

- "Intimidation" -

Donald Trump veut que les taux d'intérêt de la Fed soient beaucoup plus bas et entend placer au sommet de l'institution des personnes partageant ses vues sur l'économie.

Si Mme Cook part, Donald Trump pourra nommer son remplaçant.

Le président américain avait jusqu'ici concentré ses flèches sur Jerome Powell - qu'il avait pourtant lui-même proposé au poste de président de la Fed pendant son premier mandat.

Il avait envisagé de le renvoyer avant de renoncer devant la fébrilité des marchés financiers, qui comptent sur la banque centrale pour lutter contre l'inflation.

L'ancienne présidente de la Fed (avant M. Powell, de 2014 à 2018) et ministre des Finances sous le président démocrate Joe Biden (2021-2025), Janet Yellen, s'est alarmée mercredi dans une tribune de voir l'institution se transformer en "marionnette" aux ordres du pouvoir exécutif.

Selon elle, M. Trump tente d'"intimider" tous les membres du comité votant sur les taux d'intérêt américains, au nombre de 12 (les sept du conseil des gouverneurs, le président de la Fed de New York et quatre présidents de Fed régionales qui changent d'une année sur l'autre).